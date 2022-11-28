Работа пунктов пропуска приостановлена из-за отсутствия электроэнергии на украинской стороне.

В связи с атакой Росии на энергосистему Украины пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Как сообщает Newsmaker, приостановлена работа пунктов пропуска: Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки и Басарабка – Серпневе, Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокиряны и Сейц – Лесное.

Работа пунктов пропуска приостановлена из-за отсутствия электроэнергии на украинской стороне и технических сбоев в базе данных таможенного органа Украины.

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Удар по энергосистеме Украины и работа пунктов пропуска:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные средства в банкоматах было невозможно. Также невозможно было расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работали. Возле банкоматов выстраивались километровые очереди.

25 ноября стало известно о том, что в ряде пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, а также на участке с Молдовой усложнена работа.

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