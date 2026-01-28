Из-за атак РФ 'Укрзализныця' вводит новые ограничения: что изменится для пассажиров

В УЗ предупреждают о возможных внеплановых остановках поездов, где зафиксирована повышенная вражеская активность.

Из-за усиления российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" вводит дополнительные ограничения безопасности, чтобы снизить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что временно ограничивается ряд сообщений, в частности в Харьковской области. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения. Пассажиры соответствующих сообщений будут проинформированы отдельно.

Также некоторые прямые дальние сообщения заменят стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях УЗ также отдельно проинформирует пассажиров, которых они касаются.

Кроме того, на отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная активность врага, вводится особый режим движения.

"Возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов - в частности из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов. Просим учитывать это при планировании поездок", - добавили в УЗ.

В "Укрзализныце" также призвали не планировать пересадки "впритык" и попросили закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности.

Атака РФ на пассажирский поезд - последние новости

27 января Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду "Барвинково - Львов - Чоп" в Харьковской области. В поезде находились десятки пассажиров. По информации ГСЧС, спасатели обнаружили тела 4 человек, а также фрагменты тел. Точное количество жертв российского удара будет известно только после проведения ДНК-экспертиз.

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что враг управлял БПЛА в режиме онлайн и поразил подвижной состав сознательно.

