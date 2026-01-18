В Украине более 100 поездов будут курсировать по новому графику: где узнать расписание

По обновленным расписаниям украинские поезда отправятся в ночь с 21 на 22 января.

С 22 января в Украине меняется график движения поездов, в том числе пригородных. По информации "Укрзализныци", это позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки.

"Мы делаем это снова, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Кроме того, есть изменения в некоторых маршрутах из соображений безопасности", - пояснили в ведомстве.

Как рассказали в "Укрзализныце", по обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января. С ними можно ознакомиться на сайте. При выборе конкретного поезда советуют обращать внимание на дату: должно быть указано "действителен с 22.01.2026".

Видео дня

"До того времени просим извинить: задержки в пределах 1-2 часов будут происходить, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке", - добавили в "Укрзализныце".

Новый график поездов: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в начале января "Укрзализныця" временно отложила открытие продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 21 числа. Это объяснили необходимостью оперативного пересмотра расписания движения. По словам железнодорожников, они вносили коррективы в график поездов из-за затрудненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из соображений безопасности.

8 января стало известно, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда с отправлением после 22 января. Председатель правления ведомства Александр Перцовский подчеркнул, что перевозчик обновил графики движения за рекордные 7 дней, тогда как в странах Европы на это отводится 5 месяцев. Это, по его словам, позволит увеличить показатель своевременных прибытий до 91%.

Вас также могут заинтересовать новости: