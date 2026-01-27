Россияне ударили 'Шахедами' по пассажирскому поезду в Харьковской области, есть раненые

В результате российской атаки БПЛА произошло возгорание вагона.

Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду "Барвинково – Львов – Чоп" в Харьковской области.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, по предварительной информации, враг атаковал подвижной состав тремя БПЛА типа Shahed. Попадание – перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

"На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данный момент есть двое раненых – их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения", – заявил он.

По словам Кулебы, для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратный рейс.

"Обеспечиваем координацию действий на месте и помощь пассажирам. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели. Команда Укрзализныци. Удар по пассажирскому поезду – это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", – отметил вице-премьер.

Атаки РФ по Харьковской области

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 25 января, российские войска нанесли ударными дронами удар по двум многоэтажным домам в Харькове. Один из них расположен рядом с торговым центром.

В результате вражеского удара по многоэтажке есть пострадавшие. В частности, вражеский дрон попал в многоэтажку в Салтовском районе. Также одна из пострадавших многоэтажек административно принадлежит к соседнему Киевскому району.

