Дронами управляли онлайн: 'Флеш' прокомментировал циничный удар РФ по поезду в Харьковской области

Специалист отметил, что пилоты четко видят разницу в типе вагонов.

Во вторник, 27 января, российские террористы атаковали дронами пассажирский поезд в Харьковской области. Враг управлял БПЛА в режиме онлайн и поразил подвижной состав сознательно.

Такое заявление сделал в своем Telegram-канале специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он подчеркнул, что атаковали не локомотив, а центр поезда.

"Пилот, который управлял Шахедом через радиомодем МЭШ (Старлинк?), сделал это намеренно и сознательно. Пилоты четко видят разницу в типе вагонов", – отметил специалист.

"Флеш" также прокомментировал российские заявления о том, что они якобы били по поезду, который перевозил военных:

"Это неправда. Среди пассажиров были военные, которые возвращались из отпусков и ехали на службу, как пассажиры. Многие из них, имея боевой опыт и медицинские навыки, оказывали первую помощь детям и женщинам".

Сергей Бескрестнов добавил, что противник может бить по грузовым составам, оправдывая это влиянием на логистику. Однако бить по мирным поездам – "это дно".

"Российский пилот, который это сделал. У тебя есть имя, фамилия, есть семья. Сегодня ты совершил убийство невинных людей, тебе с этим жить", – резюмировал советник министра обороны.

Атака РФ по пассажирскому поезду

Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду "Барвенково – Львов – Чоп" в Харьковской области. По информации ГСЧС, спасатели обнаружили тела 4 человек, а также фрагменты тел. Точное количество жертв российского удара будет известно только после проведения ДНК-экспертиз.

В поезде находились десятки пассажиров. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что два попадания были зафиксированы возле поезда, еще одно – в вагон. Армия РФ применила для атаки три ударных беспилотника. Предварительно, типа "Герань-2".

