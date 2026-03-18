Поезда смогут быстрее пересекать границу: Украина и Испания запустят масштабный проект

Украина и Испания подписали соглашения о запуске совместного инфраструктурного проекта, который позволит грузовым поездам быстрее пересекать границу с Европейским Союзом.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, речь идет о разработке технологии автоматического изменения ширины колеи, что было ключевым барьером для быстрой железнодорожной логистики между Украиной и Европой.

"Новая технология позволит вагонам автоматически "переключаться" между путями разной ширины прямо во время движения, без остановок. Это означает более быстрое пересечение границы, меньшие затраты и большую пропускную способность", – отмечается в сообщении.

Испания имеет значительный опыт в использовании таких решений, поскольку в стране также применяются разные стандарты колеи (1435 и 1668 мм). Эту технологию адаптируют для украинско-европейских маршрутов.

На реализацию проекта предусмотрен грант в размере 5,48 миллиона евро, который предоставляется испанским правительством.

В пресс-службе "Укрзализныци" также напомнили, что в Испании и в Украине железнодорожные сети имеют разную ширину колеи: в Украине – 1520 и 1435 мм, а в Испании – 1435 и 1668 мм.

Сейчас при пересечении границы между Украиной и ЕС поезда вынуждены останавливаться для перегрузки груза или замены тележек из-за разной ширины колеи.

Отечественная железнодорожная система унаследовала советский стандарт колеи. Поезда в Украине движутся по "широкой" колее в 1520 миллиметров, а на границе встречаются с более узкой европейской колией в 1435 миллиметров.

6 сентября 2025 года "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Евросоюза по новой евроколее. С 12 сентября из областного центра Закарпатья начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в Братиславу, Вену и Будапешт.

7 ноября вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Украине начинают строительство второй евроколеи, которая будет проходить от границы с Польшей до Скнилова, что недалеко от Львова.

Позже стало известно, что строительство евроколеи "Скнилов-Мостиска", на развитие которой Украина уже получила 73,5 млн евро в рамках финансирования ЕС по программе Connecting Europe Facility (CEF), планируется завершить в 2027 году.

