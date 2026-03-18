Украина и Испания подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве

Страны достигли новых договоренностей, которые укрепят оборонный и логистический потенциал Украины.

18 марта в Мадриде состоялась официальная церемония подписания двусторонних документов между Украиной и Королевством Испания. Стороны договорились о совместном производстве вооружения и финансовой поддержке украинской инфраструктуры. Об этом стало известно из прямой трансляции события на официальном YouTube-канале Офиса Президента Украины.

Одним из центральных элементов пакета стал Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами обеих стран. Документ предусматривает развертывание совместного производства оборонной продукции на территории Испании. Это решение позволит объединить технологический опыт Мадрида с актуальными потребностями и практическим опытом Украины для укрепления общей безопасности.

В рамках укрепления международных связей был подписан меморандум, предусматривающий тесное взаимодействие между Дипломатической школой Министерства иностранных дел ЕС, Королевством Испания и Дипломатической академией МИД Украины.

Значительное внимание уделено развитию транспортного сообщения. Соглашение между "Укрзализныцей" и испанской компанией Tria фокусируется на выполнении инженерных, проектных и испытательных работ.

Помимо технологического сотрудничества, Украина получит прямую финансовую помощь. Подписан договор о безвозвратном финансировании между испанским государственным институтом Instituto de Credito Oficial и "Укрзализныцей".

Другие договоренности по укреплению Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Также Великобритания пообещала ежегодно выделять на оборону Украины от 3 млрд фунтов до 2031 года.

Как отметил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, эта Декларация фактически означает создание оборонного альянса между Украиной и Великобританией. По его словам, это соглашение будет включать передачу Киевом опыта и технологий, тогда как Лондон будет инвестировать и помогать в масштабировании производств.

