Евроколея из Львова в Польшу: в Украине рассказали, когда завершат масштабный проект

Стоимость железнодорожного проекта составляет более 10 млрд грн.

Строительство евроколеи "Скнилов-Мостиска", на развитие которой Украина уже получила 73,5 млн евро в рамках финансирования ЕС по программе Connecting Europe Facility (CEF), планируется завершить в 2027 году.

Как сообщила Львовская ОГА, этот масштабный проект предусматривает соединение Львова с европейской железнодорожной сетью для пассажирских и грузовых перевозок.

Согласно проекту строительства евроколеи, предполагается реконструкция железнодорожного пути 1520 мм в колею 1435 мм, реконструкция искусственных сооружений, обновление контактной сети, строительство нового вокзала, а также модернизация железнодорожных переездов.

Отмечается, что после завершения работ пропускная способность возрастет с 42 до 52 пар поездов в сутки. Стоимость проекта составляет более 10 млрд грн. Финансируют работы за счет грантовых средств, государственного бюджета и собственных средств "Укрзалізниці".

Европейская колея в Украине: что известно

Как писал УНИАН, украинская железнодорожная система унаследовала советский стандарт путей. Сейчас поезда в Украине движутся по "широкой" колее в 1520 миллиметров, где на границе встречаются с более узкой европейской в 1435 миллиметров.

6 сентября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Европейского Союза по новой евроколее. С 12 сентября из областного центра Закарпатья начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколеи в Братиславу, Вену и Будапешт.

7 ноября вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Украине начинают строительство второй евроколеи, которая будет проходить от границы с Польшей до Скнилова, что вблизи Львова.

