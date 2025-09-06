Продажа билетов стартовала 5 сентября, поезда начнут курсировать 12 сентября.

"Укрзализныця" (УЗ) открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города Европейского Союза по новой евроколее. Как сообщила пресс-служба УЗ, с 12 сентября из областного центра Закарпатья начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколеи в Братиславу, Вену и Будапешт. Продажа билетов стартовала 5 сентября. Расписание движения поездов:

• №961/618 Ужгород - Братислава. Отправка из Ужгорода - в 8:09, прибытие в Братиславу - в 18:33. Поезд №617/964 Братислава - Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород - 22:35.

• №146 Ужгород - Будапешт - Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена - Будапешт - Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород в 22:35.

В компании рассказали, что приобрести билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

Также отмечается, что с введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными.

"Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом", - подчеркнули в УЗ.

По данным сайта УЗ, стоимость билетов из Ужгорода в Вену составляет 3500 гривен (1 класс) и 2200 гривен (2 класс). Билет 2 класса в Братиславу стоит 2200 гривен. В Будапешт можно доехать за 1800 гривен (1 класс) или 1200 гривен (2 класс).

В начале сентября стало известно, что между Германией и Польшей, начиная с 14 декабря 2025 года, будет курсировать больше поездов дальнего следования. В частности, дважды в день будет курсировать новый прямой дневной рейс по маршруту Лейпциг-Вроцлав-Краков-Перемышль в обоих направлениях, и это будет первый случай, когда Лейпциг получит прямое железнодорожное сообщение с южной Польшей и польско-украинской границей.

"Укрзализныця" обновила правила перевозки домашних любимцев. Согласно им, собаки крупных пород ростом выше 45 см в холке теперь могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов. Для этого обязательно иметь билет для животного, намордник, поводок и ветеринарный документ.

