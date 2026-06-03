Россияне сократили вдвое планы по производству одного из ключевых пассажирских самолетов

Ту-214 – один из ключевых проектов России в сфере гражданской авиации.

В России снова сократили план производства пассажирских самолетов Ту-214, которые должны были заменить недоступные из-за санкций авиалайнеры Boeing и Airbus. Об этом со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадеху пишет The Moscow Times.

В 2026–2027 годах будет выпущено 12 таких самолетов вместо 24, которые были предусмотрены действующей комплексной программой развития гражданской авиации.

"Первые самолеты (Ту-214, – УНИАН) на выходе, в этом году сделаем 4, в следующем – 8 и далее до 20. Завод к этому практически готов, мы готовы выпускать его серийно, массово. В этом году самолеты получат спецзаказчики, а Red Wings начнет с 2027 года", – сообщил Бадеха.

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Согласно первой версии комплексной программы развития гражданской авиации, утвержденной после вторжения в Украину, в 2023 году Казанский авиационный завод должен был выпустить три Ту-214, в 2024-м – семь, а в 2025-м – десять.

В реальности был собран лишь один такой самолет, заложенный еще в 2019 году. Его передали в пользование российскому вице-премьеру Денису Мантурову.

Изначально стартовым эксплуатантом Ту-214 должен был стать российский "Аэрофлот". Однако из-за задержек со сроками компания отказалась от закупок. В мае сообщалось, что намерение подписать контракт на поставку самолетов Ту-214 подтвердила авиакомпания S7, которая планирует закупить около 100 таких машин.

Справка УНИАН. Авиалайнер Ту-214 можно считать "новым" лишь условно – фактически речь идет о попытке возрождения советского проекта Ту-204, первый полет которого состоялся в 1989 году.

Этот самолет является среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским авиалайнером, созданным в качестве замены Ту-154. Машина не пользовалась значительным спросом ни в России, ни за ее пределами – за все время было выпущено лишь около 90 самолетов этого типа.

Эксперты ставят под сомнение целесообразность возобновления проекта, указывая на его технические недостатки, в частности высокий расход топлива и проблемы с бортовыми системами российского производства.

Российский авиапром – другие новости

В целом специалисты констатируют, что программа развития гражданской авиации в России фактически потерпела провал.

Ранее сообщалось, что, несмотря на требование Владимира Путина "возродить авиапром как в СССР", в России за последние годы смогли собрать лишь единичные пассажирские авиалайнеры. Как отмечают специалисты, для реального восстановления авиастроения у Москвы нет технологий, производственных мощностей и комплектующих.

Напомним, ранее стало известно об очередном срыве программы Ил-114-300 – модернизированной версии советского Ил-114.

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