Предполагалось, что сертификация Ил-114-300 будет завершена до конца этого года.

В России во второй раз перенесли сертификацию нового регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, производить который хотели начать уже в следующем году. Об этом сообщает The Moscow Times.

"Ил-114-300 фактически находится на завершающей стадии сертификации, и мы планируем, что сертификация и выдача сертификата типа будет завершена в первом квартале следующего года", - приводит издание слова главы Росавиации (Федеральное агентство воздушного транспорта) Дмитрия Ядрова.

66-местный Ил-114-300 - модернизированная версия базового Ил-114-100, которую позиционируют как замену старым советским Ан-24 и Ан-26, а также французскому ATR72 и канадскому Bombardier Dash 8 на региональных маршрутах. Обновленный самолет получил двигатель ТВ7-117СТ-01 и усовершенствованную авионику.

По базовому сценарию программы развития авиапромышленности до 2030 года, принятому в 2022 году, производство Ил-114-300 хотели начать еще в прошлом году.

В 2025-м общее количество машин планировали довести до десяти. По новому плану, выпустить первые три Ил-114-300 хотят в 2026 году. К 2030 году россияне планируют изготовить 51 самолет этого типа.

Российские специалисты констатируют, что выполнение программы по развитию гражданской авиации в РФ полностью провалено. По состоянию на август российские производители смогли сдать перевозчикам лишь один из 15 запланированных на текущий год пассажирских самолетов.

Одной из главных причин этого называют международные санкции, которые ввели после начала вторжения в Украину. Сами россияне признают, что для возрождения авиапрома в РФ "нет ни компонентной базы, ни технологий, ни заводов, ни инженеров".

Нехватка новых самолетов уже привела к стремительному росту аварийности в региональной авиации РФ. Ранее стало известно, что количество авиапроисшествий в России в 2024 году выросло до 17 против восьми в 2023-м, а количество погибших увеличилось до 37 против 12.

