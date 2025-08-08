Отмечается, что у Москвы нет технологий, мощностей и компонентов.

Российские авиастроители в 2025 году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. Санкции затормозили производство, а высокие процентные ставки сдерживают инвестиции.

Издание Reuters пишет, что имея парк из более чем 700 бортов, в котором преобладают Airbus и Boeing, российские авиакомпании вынуждены полагаться на сложные, непрямые пути импорта для получения критически важных компонентов.

"Нет компонентной базы, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Чтобы создать все это с нуля, потребуются годы, если не десятилетия", - рассказал источник издания.

Видео дня

Учитывая географические проблемы России как крупнейшей страны мира, она зависит от коммерческих самолетов для внутренних грузовых и пассажирских перевозок через 11 часовых поясов. При этом появляется все больше сообщений об авиакатастрофах с российскими самолетами и кибератаках на перевозчики.

Проблемы авиационного сектора - часть более широкого спада в промышленности. Согласно данным индекса деловой активности, в июле объем производства в России сократился самыми быстрыми темпами с марта 2022 года, а рост промышленности продолжает замедляться.

По словам официальных лиц и представителей бизнеса, высокие процентные ставки сыграли свою роль в сокращении производства автомобилей, банкротствах в угольной отрасли, замедлении роста экспорта миеталла и нефтепродуктов, а также в невыполнении планов по строительству самолетов.

Несмотря на усилия по локализации производства, Россия по-прежнему зависит от иностранных поставщиков.

Данные таможни показывают, что в 2024 году через посредников в Турции, Китае, Кыргызстане и ОАЭ было импортировано деталей на сумму не менее 300 000 долларов. Среди них были компоненты французской компании Safran, американской Honeywell, и британской Rolls-Royce.

Также Москва вынуждена обращаться к авиакомпаниям из стран Центральной Азии, как Казахстан и Узбекистан, чтобы обслуживать внутренние маршруты.

Экономика России - последние новости

Из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну в РФ российский фонд национального благосостояния может быть исчерпан уже в 2026 году.

На этом фоне Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году. По его словам, сокращение расходов продлится три года.

По данным российского Минфина, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: