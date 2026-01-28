Россия договорилась о поставках авиалайнеров другой стране: кто получит самолеты

По словам специалистов, индийский рынок авиаперевозок растет самыми быстрыми темпами в мире.

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300. Об этом ОАК сообщила в своем Telegram-канале.

Официальная церемония подписания состоялась в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026 в аэропорту Бегумпет (город Хайдарабад). Самолеты планируется поставлять с 2028 года.

По словам специалистов, индийский рынок авиаперевозок растет самыми быстрыми темпами в мире – ежегодно на 11%. Сегодня он является третьим по величине. Это создает предпосылки для коммерческого успеха различных пассажирских самолетов. В первую очередь, конечно, от западных производителей.

Ил-114-300 – что о нем известно

Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения. Самолет способен работать с небольших аэродромов независимо от их инфраструктуры, а также с коротких взлетно-посадочных полос.

По словам кремлевских СМИ, машина построена из российских комплектующих и оснащена двигателями разработки "Объединенной двигателестроительной корпорации" ТВ7-117СТ-01.

Российская пропаганда называет Ил-114-300 "самым новым", но это просто пропагандистский трюк. Фактически перед нами реинкарнация старого советского Ил-114, который совершил первый полет 29 марта 1990 года.

Базовая машина никогда не пользовалась большой популярностью. По данным из открытых источников, за все годы было изготовлено только около 20 самолетов типа Ил-114.

Российское авиастроение: главное

По мнению специалистов, сотрудничество с Индией является критически важным для РФ, которая сорвала все возможные сроки производства новых авиалайнеров – после начала полномасштабной войны специалисты ОАК построили единицы пригодных к эксплуатации пассажирских самолетов.

Дело в том, что сегодня Нью-Дели активно продвигает политику "произведено в Индии", по которой приоритет отдается местной продукции, локализации иностранной и передаче соответствующих технологий.

Таким образом, теоретически Россия могла бы производить авиалайнеры в Индии, что стало бы спасением для ее программ-долгостроев.

