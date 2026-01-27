РФ пригнала на международный салон 'самый новый' самолет, которому скоро исполнится 40 лет

Базовый Ил-114 разработали в 80-х годах, а первый полет он совершил в 1990-м.

Турбовинтовой пассажирский Ил-114-300 прибыл в Индию для участия в крупном международном авиасалоне Wings India 2026, который будет проходить с 28 по 31 января в Хайдарабаде на территории аэропорта Бегумпет. Соответствующие фото обнародовал "Ростех".

Сами россияне называют Ил-114-300 "самым новым", но это просто пропагандистский трюк. Фактически перед нами реинкарнация старого советского Ил-114, который совершил первый полет 29 марта 1990 года.

Базовый самолет никогда не пользовался популярностью и его нельзя было назвать удачным. По данным из открытых источников, за все годы было изготовлено только около 20 Ил-114.

Для унификации с полностью провальным военно-транспортным Ил-112 на модернизированном Ил-114-300 установили два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01 с новыми "малошумными" шестилопастными воздушными винтами. Вместе с Ил-114-300 россияне пригнали на авиасалон "импортозамещенный" Superjet.

По словам россиян, их самолеты могут быть востребованы на индийском рынке в рамках программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik). Ее цель – сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество региональных аэропортов.

Напомним, осенью прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о производстве в Индии гражданских пассажирских самолетов SJ-100.

Сотрудничество с Индией критически важно для России, которая давно сорвала все возможные сроки производства новых авиалайнеров. После начала полномасштабной войны специалисты ОАК построили лишь единицы пригодных к эксплуатации пассажирских самолетов.

При этом, по данным Службы внешней разведки Украины, к 2030 году россияне могут потерять почти половину своего парка гражданских самолетов. Это обусловлено тем, что Россия отрезана от импорта новых крылатых машин, запчастей и техобслуживания.

