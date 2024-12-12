Многие отдаленные районы РФ полностью зависят от авиационного сообщения.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российская ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") построила лишь семь пригодных к эксплуатации авиалайнеров, тогда как планировала построить 108. Об этом сообщает "Русская служба BBC".

"Одна из крупнейших за всю историю мировой авиации технологических реформ целой авиационной индустрии с переводом ее на национальное производство оказалась на грани провала", - пишет издание.

Все семь пассажирских самолетов, которые Россия построила после начала вторжения являются авиалайнерами SuperJet 100, которые достроили из довоенных доработок. Кроме них россияне построили еще два опытных экземпляра - Ил-96-400М и Ил-114. Их используют для испытаний.

Видео дня

Издание напоминает, что в 2019 году Россия построила 11 авиалайнеров, в 2020-м - 12, а в 2021-м - 13, включая один опытный образец МС-21.

При этом согласно Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года (принята в 2022-м) до конца 2022 года предполагалось выпустить 14 самолетов, до конца 2023-го - 25, а до конца 2024 года хотели построить 69 пассажирских самолетов всех типов. До конца 2030 года должно было быть построено 1032 пассажирских самолета.

Россия создает новые авиалайнеры

РФ продолжает разработку новых пассажирских самолетов, впрочем сроки начала их эксплуатации постоянно переносят.

В феврале этого года стало известно, что флагманский проект россиян - авиалайнер МС-21 начнут поставлять российским авиакомпаниям не ранее 2025-2026 годов. Еще в 2009 году серийное производство самолета планировали начать в 2016 году.

Причиной новой задержки назвали необходимость продолжить испытания самолета. Всего по данным из открытых источников, по состоянию на апрель прошлого года было построено 8 авиалайнеров этого типа.

Эксперты считают, что если ситуация не изменится, уже через 6 лет Россия может остаться без гражданской авиации, ведь иностранные самолеты будут массово выбывать из флота авиакомпаний из-за нехватки комплектующих.

Вас также могут заинтересовать новости: