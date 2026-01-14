Москва давно сорвала все возможные и невозможные сроки производства новых авиалайнеров.

Россияне продвигают совместное производство гражданских самолетов Superjet и Ил-114 вместе с Индией. Об этом со ссылкой на главу государственного концерна "Ростех" Сергея Чемезова сообщает Defense Express.

"Вы знаете, в гражданской сфере мы впервые сейчас, я говорю о Ростехе, участвуем в переговорах. Мы уже начали обсуждать тему совместного производства Superjet и Ил-114", – заявил ранее соратник Путина.

По его словам, уже подписан меморандум между индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российской "Объединенной авиастроительной корпорацией" о совместном производстве этих самолетов.

Defense Express напоминает, что сегодня Нью-Дели активно продвигает политику "произведено в Индии", по которой приоритет отдается либо местной продукции, либо локализации иностранной и передаче соответствующих технологий.

Именно так организовали производство фюзеляжей для французских истребителей Dassault Rafale, которые ранее закупила Индия.

По оценке западных специалистов, к 2040 году индийцы будут нуждаться в более чем 1000 пассажирских самолетов.

В теории Ил-114 мог бы пригодиться для региональных перевозок индийских пассажиров. В то же время Superjet можно было бы использовать на международных маршрутах.

Стоит отметить, что промышленность Индии не ограничена санкциями, поэтому может закупать западные компоненты, которые впоследствии будут использоваться для производства самолетов.

Кризис российского авиастроения

Российское гражданское авиастроение находится в глубоком кризисе, что признают в самой РФ.

После начала российско-украинской войны "Объединенная авиастроительная корпорация" построила лишь единицы пригодных к эксплуатации авиалайнеров, хотя планировала создать более ста.

При этом к 2030 году российские перевозчики будут вынуждены вывести из эксплуатации не менее 200 самолетов Boeing и Airbus, что обусловлено, в частности, отсутствием запчастей. Заменить эти машины фактически нечем.

