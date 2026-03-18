Произошел обвал перевозок: 'Российские железные дороги' уволят тысячи сотрудников

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2026 году планирует сократить центральный аппарат на 15%. Об этом в интервью"Интерфаксу" сообщил глава компании Олег Белозеров.

"Мы провели анализ структуры и функций и, соответственно, сократим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим примерно 6 тысяч человек", – цитирует агентство Белозерова.

Он отметил, что финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019–2025 годах оценивается почти в 300 млрд рублей (3,58 млрд долларов), а в 2026 году он запланирован на уровне 74 млрд рублей (884 млн долларов).

Видео дня

"Это и трансформация организационной структуры, ее оптимизация", – пояснил российский руководитель.

О планах РЖД сократить аппарат управления и ограничить наем новых сотрудников стало известно осенью 2025 года. Тогда в компании заявили, что это необходимо для повышения эффективности "в условиях сокращения объемов работы и сложной экономической ситуации".

По данным The Moscow Times, решение было принято на фоне резкого ухудшения финансового положения РЖД – впервые с 2020 года перевозчик получил чистый убыток, потеряв 4,4 млрд рублей (52,5 млн долларов) против прибыли в 44 млрд рублей (около 525,7 млн долларов) годом ранее. Общий долг РЖД приблизился к 50 млрд долларов, а процентные расходы только за девять месяцев 2025 года выросли вдвое.

Ситуацию усугубил резкий обвал объемов грузоперевозок, продолжающийся с начала войны в Украине: по итогам 2025 года объемы сократились до 1,1 млрд тонн – минимума с 2009 года.

Финансовые трудности вынудили РЖД сократить инвестиционную программу на 2026 год сразу на четверть, начать распродажу активов, а также отправить часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Среди объектов, выставленных на торги, – Рижский вокзал, депо "Лихоборы" в районе Коптево, филиал в Москве и небоскреб Moscow Towers в деловом центре "Москва-Сити".

Попытки РЖД получить прямую поддержку из бюджета не дали ожидаемых результатов: вместо 200 млрд рублей (2,44 млрд долларов), о которых просили у правительства, компании выделили лишь 65 млрд (793,5 млн долларов). Вместо этого российские власти утвердили пакет мер, включающий реструктуризацию долга и распродажу активов. Одновременно было проведено внеплановое повышение грузовых тарифов на 1% с марта 2026 года.

Российская экономика – главные новости

Резкое повышение мировых цен на нефть, которые с начала конфликта на Ближнем Востоке выросли на 40%, пока не способно поддержать российскую экономику. По оценкам Reuters, поступления в федеральный бюджет РФ от налогов на нефть и газ в марте могут сократиться на 52% – до 520 млрд рублей (около 6,4 млрд долларов) по сравнению с мартом 2025 года.

Это объясняется тем, что доходы бюджета рассчитываются с задержкой – на основании показателей за предыдущий месяц. Поэтому сейчас Кремль получает поступления, сформированные по старым ценам.

По мнению западных экспертов, экономика РФ может приблизиться к "точке невозврата" в течение этого года из-за чрезмерного перекоса в пользу военного производства за счет гражданского сектора.

