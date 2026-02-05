Экономика России может достичь 'точки невозврата' уже в 2026 году, - The Guardian

Экономика РФ чрезмерно перекошена в пользу военного производства за счет гражданского сектора.

Экономика России может приблизиться к "точке невозврата" в течение 2026 года из-за чрезмерного перекоса в пользу военного производства за счет гражданского сектора, заявил специальный посланник Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в интервью The Guardian.

"В 2026 году мы можем дойти до точки, когда все это станет неустойчивым, поскольку значительная часть российской экономики была искажена из-за развития военной экономики за счет гражданской экономики. Я думаю, что нарушать законы экономической гравитации можно только определенное время", – сказал О'Салливан.

Он признал, что санкции – "не панацея", и они всегда будут сталкиваться с обходом, однако после четырех лет войны он уверен, что ограничения работают.

Видео дня

"Я настроен довольно оптимистично. Считаю, что санкции действительно существенно ударили по российской экономике", – цитирует издание дипломата.

Заявления прозвучали на фоне усиленных российских атак по энергетической инфраструктуре Украины во время суровой зимы. По данным украинской стороны, в прошлом месяце Россия смогла запустить в два раза больше дронов и ракет, чем в январе 2025 года.

В то же время военные расходы все сильнее давят на экономику РФ. В частности, сокращаются нефтяные доходы, растет инфляция, а высокие процентные ставки затрудняют кредитование гражданских отраслей. В ЕС считают, что такая ситуация свидетельствует о росте напряженности в экономической системе России.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Евросоюз ввел 19 пакетов санкций против России в отношении более 2 700 человек и компаний и остановил торговлю в крупных секторах, включая энергетику, авиацию, ІТ, предметы роскоши и потребительские товары, бриллианты и золото. Одним из приоритетов остается ограничение доступа РФ к западным технологиям и компонентам, которые могут использоваться в производстве вооружений.

Экономические проблемы РФ - последние новости

Владимир Путин распорядился в этом году существенно увеличить сбор налогов на фоне того, что военная экономика страны продолжает терять обороты. Часть дополнительных поступлений планируют получить за счет повышения налогов на потребление: с 1 января их ставку увеличили с 20% до 22%.

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил 2,6% от валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, доходы РФ от продажи нефти и газа в 2025 году упали до 8,48 трлн рублей (111,2 млрд долл.), что примерно на 24% ниже показателя 2024 года, когда Россия заработала 11,13 трлн рублей (146 млрд долл.).

Вас также могут заинтересовать новости: