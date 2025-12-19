Отмечается, что РЖД пострадала от падения доходов на фоне резкого замедления военной экономики РФ.

Правительство России приказало "Российским железным дорогам" продать 62-этажный небоскреб в центре Москвы. Данное решение должно помочь железнодорожному монополисту погасить часть долга в 50 миллиардов долларов.

Агентство Reuters пишет, что государственная компания "Российские железные дороги", в которой работает около 700 000 человек, пострадала от падения доходов на фоне резкого замедления военной экономики РФ, в то время как затраты на обслуживание долга резко выросли из-за самых высоких процентных ставок за последние 20 лет.

Вариант продажи "Московских башен", являющихся частью "Москва-Сити" - кластера небоскребов на берегу Москвы-реки, обсуждался на правительственном заседании на прошлой неделе, сообщил Reuters источник. Было принято решение, что "Российские железные дороги" должны продать небоскреб, чтобы погасить часть своего долга и избежать значительного повышения цен на грузовые перевозки.

Видео дня

Один из источников сказал, что "РЖД" поручено продать здание не ниже цены покупки в 2024 году, которая, по данным российских СМИ, составила 193,1 млрд рублей (2,42 млрд долларов).

Продажа могла бы помочь сократить часть долга "РЖД", если удастся найти покупателя в условиях значительного замедления роста российской экономики, который в этом году составит 1,0% по сравнению с 4,3% в 2024 году.

По словам одного из источников, решение по другим мерам, включая повышение цен на грузовые перевозки, реструктуризацию долга, государственные субсидии и сокращение или отсрочку уплаты налогов, пока не принято.

При этом вариант конвертации части банковского долга в акции по-прежнему находится на столе переговоров, добавил источник. РЖД, Минфин и Центробанк РФ должны обсудить возможность конвертации на срок до трех лет с опционом обратного выкупа под финансовые гарантии Министерства финансов.

В свою очередь гендиректор крупнейшего кредитора "РЖД" ВТБ Андрей Костин сообщил, что кредиторы отклонили предложение о конвертации долга в акции.

Экономика России - последние новости

Высокие процентные ставки Центробанка РФ и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций. Последний раз такая ситуация была в III квартале 2020 года.

При этом в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде.

В то же время расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 11,854 трлн рублей (142,25 млрд долларов).

Кроме того, издание Bloomberg писало, что Москва годами будет платить за вторжение в Украину из-за стремительного роста долга, которым правительство закрывает все большую дыру в военном бюджете за счет рекордно дорогих займов.

Вас также могут заинтересовать новости: