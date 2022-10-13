Прогноз учитывает, что флот авиакомпаний увеличится с 22 880 самолетов в 2020 году до 46 930 самолетов в 2041 году.

До 2041 года судьба самолетов нового поколения во флоте авиакомпаний превысит 95%.

Такой прогноз дали в Airbus Global Services Forecast.

По данным компании, в 2021 году доля современной техники составляла 20% среди всех самолетов западного производства с количеством мест более 100.

Видео дня

Через 20 лет авиакомпании продолжат использование лишь трети самолетов предыдущего поколения, остальные будут отправлены на утилизацию. Благодаря этому и росту поставок современных авиалайнеров доля устаревшей техники к 2041 году уменьшится до менее чем 5%, считают в Airbus.

Прогноз учитывает, что флот авиакомпаний увеличится с 22 880 самолетов в 2020 году до 46 930 самолетов в 2041 году. Из них 7 440 воздушных судов будут приходиться на самолеты предыдущих поколений, 39 490 – на новые авиалайнеры.

Война в Украине и кража Россией самолетов

В июне издание Washington Post сообщало, что российские авиакомпании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов.

8 августа авиакомпании России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций. СМИ писали о том, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот" разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей через западные санкции.

4 октября 2022 года крупнейшая лизинговая компания мира подала иск через украденные Россией самолеты.

Вас также могут заинтересовать новости: