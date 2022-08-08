Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и еще Airbus A350, которые эксплуатирует "Аэрофлот", ушли на запчасти.

Российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот" разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и еще Airbus A350, которые эксплуатирует "Аэрофлот", пока остановлены и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, Airbus A350 почти новый.

По словам источника, оборудование также было взято из пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота", поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

Sukhoi Superjets российского производства также сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полеты.

Издание отмечает, что российское правительство в начале лета рекомендовало авиакомпаниям пустить некоторые самолеты на запчасти, чтобы другие авиалайнеры иностранного производства могли продолжать летать по меньшей мере до 2025 года.

А новые поколения самолетов A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 – оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять. По словам источников издания, в течение года после начала действия санкций, сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто даже для высокоразвитой инженерной базы России.

По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов "Аэрофлота", или 15% его парка, включая самолеты, которые попали под санкции.

По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, которые эксплуатируются "Аэрофлотом", в том числе один, который сейчас используется для запчастей, не взлетали около трех месяцев.

По словам второго источника в отрасли, российские перевозчики летают с меньшим количеством маршрутов из-за западных санкций, что означает, что есть самолеты, которые не используются и могут быть разобраны. Санкции, введенные против России за полномасштабное вторжение в Украину, не позволяют российским авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе. Большинство авиапарка России состоит именно из западных пассажирских самолетов.

Напомним, весной санкции против российских авиакомпаний ввели страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада.

Как сообщал УНИАН, 1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок.

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