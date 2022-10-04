Общая сумма покрытия составляет $3,48 млрд, на военные риски приходится $1,22 млрд.

После семи месяцев российского вторжения в Украину крупнейший лизингодатель на глобальном авиационном рынке компания AerCap Holdings подала иск к страховщикам в связи с украденными Россией самолетами.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания AerCap подала иск в Высокий суд Лондона к группе страховщиков из США во главе с AIG и европейским компаниям во главе с Lloyd’s. AerCap Holdings требует от страховщиков выплатить $3,5 млрд за оставшиеся в РФ самолеты.

Видео дня

Общая сумма покрытия составляет $3,48 млрд, на военные риски приходится $1,22 млрд.

В иске отмечается, что после того, как ЕС ввел санкции против РФ, лизинговая компания заявила о прекращении аренды и попросила российские авиакомпании вернуть самолеты.

Вместо этого операторы перерегистрировали самолеты в РФ и продолжили их использовать. Всего российские операторы не отдали AerCap 116 самолетов и 23 запасных авиадвигателя.

Компания AerCap подала иск в Высокий суд Лондона к группе страховщиков из США во главе с AIG и европейским компаниям во главе с Lloyd’s.

AIG страховала самолеты лизингодателя от всех рисков, кроме военных. Второй же страховщик занимается рисками, связанными с войной.

В то же время страховщики во главе с AIG настаивают, что действия российских авиакомпаний "были совершены с политическими целями". Это выводит самолеты из-под страхового покрытия.

В Lloyd’s настаивают, что, даже если суд решит, что конфискация была частью события, охватываемого их полисами, они будут нести ответственность только в случае уничтожения самолетов.

Ситуация с самолетами:

В июне издание Washington Post сообщало, что российские авиакомпании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов.

8 августа авиакомпании России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций. СМИ писали о том, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот" разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: