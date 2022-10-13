В воздушных силах подтвердили падение одного СУ-24М.

За последние два дня на территории Полтавской области разбились два украинских самолета.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин во время видеоконференции с журналистами, пишет Общественное.

Это произошло 11 и 12 октября на территории Шишацкой общины (Миргородский район). В результате катастрофы гражданские люди не пострадали.

Видео дня

"Во вторник и в среду имели катастрофы, падали самолеты наши именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу, комментируtт эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - отметил Лунин.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" подтвердил падение бомбардировщика СУ-24М, который поддерживал наступательные действия на восточном направлении.

Когда самолет был поражен ракетой, экипаж решил вернуться на аэродром базирования. Однако не долетел и упал на территории Полтавщины. Двое пилотов катапультировались, один погиб.

"Командование Воздушных сил выражает соболезнования родным погибшего героя", - сказал Игнат.

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