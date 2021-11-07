Транспортный сервис BlaBlaCar извинился за рекламную кампанию, в которой была использована карта Украины без оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщается в комментариях на странице BlaBlaCar в Facebook.
В компании назвали публикацию досадной ошибкой и заверили, что эта реклама полностью противоречит их позиции.
"Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как так произошло. Просим прощения у всех, чьи чувства задела рекламная кампания. BlaBlaCar полностью поддерживает суверенитет Украины и не предоставляет услуги в Крыму", - говорится в сообщении на официальной странице BlaBlaCar.
Скандалы с фейковой картой Украины
Напомним, что ранее в скандал попало украинское представительство компании JBL, опубликовав карту Украины без Крыма и Донбасса. Позже они сообщили, что уволили виновных.
Также карту Украины без Крыма показали организаторы Олимпийских игр в Токио. Международный олимпийский комитет извинился за инцидент.
А недавно в итальянском учебнике по географии нашли карту с Украиной в составе России.
Ошибки допускали и журналисты, как это было с британским журналом The Economist и американским The New York Times.