Сервис заверил, что поддерживает суверенитет Украины.

Транспортный сервис BlaBlaCar извинился за рекламную кампанию, в которой была использована карта Украины без оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщается в комментариях на странице BlaBlaCar в Facebook.

В компании назвали публикацию досадной ошибкой и заверили, что эта реклама полностью противоречит их позиции.

"Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как так произошло. Просим прощения у всех, чьи чувства задела рекламная кампания. BlaBlaCar полностью поддерживает суверенитет Украины и не предоставляет услуги в Крыму", - говорится в сообщении на официальной странице BlaBlaCar.

Скандалы с фейковой картой Украины

Напомним, что ранее в скандал попало украинское представительство компании JBL, опубликовав карту Украины без Крыма и Донбасса. Позже они сообщили, что уволили виновных.

Также карту Украины без Крыма показали организаторы Олимпийских игр в Токио. Международный олимпийский комитет извинился за инцидент.

А недавно в итальянском учебнике по географии нашли карту с Украиной в составе России.

Ошибки допускали и журналисты, как это было с британским журналом The Economist и американским The New York Times.

Автор: Людмила Жерновская