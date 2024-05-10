По мнению ряда экспертов, китайский шпионский шар собирал разведданные с военных объектов США.

В четверг, 9 мая, администрация Джо Байдена ввела дополнительные торговые ограничения против 37 китайских компаний. Об этом сообщает Reuters.

Среди причин такого шага американцы назвали, в частности, причастность китайских организаций к инциденту с воздушным шаром, который пролетел над Соединенными Штатами в прошлом году.

По некоторым данным, его использовали для шпионажа за военными объектами США. Пролет "загадочного" шара усилил напряженность между Пекином и Вашингтоном, которая и до этого давала о себе знать.

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В Министерстве торговли США также заявили, что добавили в список некоторые подразделения China Electronics Technology Group - государственной компании КНР, которая специализируется на производстве средств связи, электроники и программного обеспечения военного и специального назначения.

Она якобы пыталась получить доступ к американским технологиям, которые можно было бы использовать для развития квантовых технологий КНР. Американцев особенно беспокоит вероятность их военного применения. По их словам, такая деятельность "имеет серьезные последствия для национальной безопасности США".

В посольстве Китая в Вашингтоне уже назвали новые ограничения "вопиющим экономическим принуждением и издевательством в сфере технологий". Как заявила китайская сторона, Пекин будет решительно защищать законные права своих учреждений и компаний.

США вводят санкции против Китая

В апреле УНИАН писал, что Соединенные Штаты хотят ограничить доступ Пекина к искусственному интеллекту. Таким образом в Белом Доме пытаются замедлить развитие в Китае технологий, которые, среди прочего, можно будет использовать для нужд ОПК.

Также недавно сообщалось, что Вашингтон отозвал лицензии на поставку полупроводников Qualcomm и Intel для китайской компании Huawei.

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