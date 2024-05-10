Утром 10 мая Россия начала новую волну наступления на Харьковщине. По данным Минобороны, российские оккупанты, под прикрытием бронетехники, пытались прорвать линию обороны, однако к битве за Харьков они не готовы. Но стоит принимать во внимание, что война - это комплексное дело, наша война гибридная и имеет множество оттенков и плоскостей.

По состоянию на сейчас у врага плюс-минус 35 тысяч человек (по данным ГУР, на границе с Харьковщиной сосредоточено 35 тысяч оккупантов, однако их количество Кремль хочет увеличить до 50-70 тысяч).

Если же россияне действительно задумали операцию со штурмом Харькова, то им нужно не менее 100 тысяч человек. Объясню, почему. Видео дня

Маленькую Авдеевку, диаметр в 5-8 километров, они проходили десять лет. Финальная фаза длилась более четырех месяцев. При этом россияне потеряли 15 тысяч убитыми. Умножаем на три. И, примерно, выходим на цифру 50 тысяч личного состава. И это малюсенькая Авдеевка! Как им такими силами пройти 40 километров? Харьков - это город-миллионник. Бахмут, напомню, сражался десять месяцев. Так как россиянам такими силами брать Харьков?

Может ли произойти удар по принципу "зашел-вышел"? Может. Что такое представляет собой такой принцип? Вторглись на 2-3 километра, несколько дней повоевали, мы, в свою очередь, вынуждены вступать с врагом в огневое противоборство, а, следовательно, отвлекать личный состав, артиллерийский боекомплект, технику... Ведь наши ресурсы не бесконечны. Поэтому мы будем вынуждены их перераспределять...

А можно ли ждать от сумасшедших такого сценария? Вполне. Вспомним "сериал" в Чернобаевке (систематические результативные удары Сил обороны Украины по складам, технике и живой силе РФ во время оккупации легендарного села на Херсонщине, - УНИАН).

Двадцать раз они на одном месте располагали силы и средства. Люди в здравом уме этого делать не будут, а они делали. То есть, у россиян такой специфический способ мышления, который разгадать нельзя.

Или еще пример: начало этой фазы войны, они зашли в Харьков, их оттуда выбили. И это при том, что у нас на тот момент не было ни одного ствола западной артиллерии, не было ни одной единицы ПВО. Но мы справились, несмотря на то, что все происходило неожиданно. Сейчас же им напасть неожиданно не слишком удается. Плюс, все, что должно было быть зафортифицировано, заминировано, уже зафортифицировано и заминировано.

Поэтому я не считаю, что россияне сейчас готовы к настоящему противоборству за Харьков. Но они своего добиваются.

Сеять между нами панику и предательство, напряжение и страх им удается. Уже две недели мы в высоченной информационной тональности почти перед катастрофой: мол, завтра Харьков упадет. Вот это россиянам, к сожалению, удалось.

Еще один момент: пока сил для настоящей операции у них нет, они хотят спровоцировать очередной гуманитарный кризис, как это было в начале 2022 года. Цель - чтобы из Харькова началась массовая эвакуация местных жителей. Потому что там, где эвакуация, там точно страх. Вот, чего они сейчас добиваются.

Петр Черник, военный эксперт