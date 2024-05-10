За два дня в области 30 часов длилась тревога.

Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины и получил ответный огонь.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района - это, в частности, Волчанское направление. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь соответственно территории не допущено пока", - подчеркнул он. По его словам, эти приграничные населенные пункты находятся фактически в одном-двух километрах от границы с РФ. Видео дня

На уточнение по поводу того, отброшены ли россияне сейчас за пределы границы Украины, Синегубов ответил, что так не целесообразно формулировать вопрос.

"Я бы так не формулировал вопрос. Дело в том, что все приграничье, все населенные пункты - это фактически серая зона. Так же и по Купянскому направлению, где наши воины за сутки отбили 17 вражеских атак. Мы говорим, что на территории них ведутся активные боевые действия. Да, враг может заезжать на определенную территорию своей техникой, дальше идут бои и враг там уничтожается", - сказал Синегубов.

Он отметил, что враг бьет исключительно по гражданской инфраструктуре, поэтому людей призывают эвакуироваться. По его словам, на Харьковщине в течение двух суток - 30 из 48 часов раздавались сигналы и объявлялась воздушная тревога.

Синегубов подчеркнул, что нельзя сравнивать сегодняшние события с 24 февраля 2022 года.

"Такого мы уже не прогнозируем. На это сил нет (речь идет о враге - УНИАН) и совсем по-другому подготовлена там Харьковская область. Враг сейчас может только атаковать определенными небольшими группами - их можно называть диверсионно-разведывательными, и испытывать позиции наших военных. Они натыкаются на сопротивление, на ответный огонь. И пока действительно все штурмовые действия по северу нашей территории, по восточному направлению были отбиты", - подчеркнул руководитель Харьковской ОГА.

Обострение на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник отмечал, что на Слобожанском направлении российские войска пытаются атаковать, применяя диверсионно-разведывательные группы и средства поражения.

Он отметил, что военно-политическое командование все прекрасно видит и вместе с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям РФ.

Аналитики DeepState опубликовали фото российских потерь во время наступления на северных границах области. Они отмечают, что оккупанты двигались со стороны Пыльного. По предварительным данным, к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково украинские военные уничтожили три единицы российской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: