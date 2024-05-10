В Генштабе утверждают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

В настоящее время на Харьковщине продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантоввести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. В свою очередь враг применяет пехоту и технику.

"Также сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево", - сказано в сообщении.

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В Генштабе утверждают, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

"Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в нашу оборону. Решение на усиление наших боевых подразделений будут реализованы, - добавили там.

Наступление на Харьковщине - детали

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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