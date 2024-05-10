По ее словам, президент Молдовы "лишает людей языка".

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила правительство Молдовы в "геноциде".

Так она прокомментировала подписание указа о переименовании государственного языка Молдовы с "молдавского" на "румынский". "В одну секунду молдавский язык по росчерку пера правительства Санду превратился в румынский. А что это, как не элементы геноцида в отношении целого народа?" - заявила она в интервью пропагандистскому ТАСС.

Захарова назвала президента страны Майю Санду "проводником нациствующих идей, идеологем, философских взглядов, которые ей проплачивает Запад". "Она лишает людей языка, переименовывая его в румынский", - добавила представительница РФ.

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В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что исторические параллели Захаровой "напоминают галлюцинаторный бред", а сама она давно забыла, что такое честность и порядочность, пишет NewsMaker.

"Готовность г-жи Марии Захаровой высказываться по различным вопросам, включая те, что выходят за рамки ее профессиональной компетенции, уже не вызывает удивления. В связи с этим не считаем нужным серьезно относиться к ее заявлениям по поводу языкового вопроса, так как Мария Захарова - не эксперт в области лингвистики. В то же время напомним, что в 2003 году Мария Захарова успешно защитила диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае". Полагаем, что в вопросах, связанных с празднованием Нового года, официальному представителю МИД России нет равных", - заявили они.

Россия и Молдова: последние новости

Напомним, президент страны Майя Санду осуждает российское вторжение в Украину. Она обвиняла Москву в подготовке к государственному перевороту в Молдове.

В начале апреля американский Институт изучения войны писал, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы не допустить вступления страны в Европейский союз.

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