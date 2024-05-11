Туапсинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших на юге России и ориентированный на экспорт, возобновил переработку нефти в начале этого месяца.

По оценкам трейдеров и аналитиков, в мае российский экспорт нафты в Сингапур достигнет самого высокого уровня в этом году, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы восстанавливаются после атак беспилотников, и эта тенденция сохранится по мере ввода новых мощностей.

Как пишет Reuters, импорт в Сингапур российской нафты, ключевого ингредиента для производства нефтехимических продуктов, таких как пластмассы и текстильные волокна, в мае вырастет примерно до 415 000 метрических тонн, по оценкам LSEG Research, в то время как консалтинговая компания FGE ожидает почти 500 000 тонн.

"Влияние атак на НПЗ ослабеет в мае и июне, поэтому мы можем ожидать роста экспорта из России", - сказал руководитель направления сжиженного природного газа в FGE Арман Ашраф.

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Туапсинский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших на юге России и ориентированный на экспорт, возобновил переработку нефти в начале этого месяца. Согласно оценкам, его загрузка в мае вырастет примерно на 16% до 180 000 тонн, поскольку он возобновит экспорт.

Ашраф из FGE считает, что общий объем российского экспорта нафты в Азию в июне достигнет уровня 1,4-1,5 млн тонн, однако риск сокращения российских нефтеперерабатывающих мощностей сохраняется. На долю России приходится 25% общего объема импорта нафты в Азию в 2023 году, свидетельствуют данные отслеживания судов компанией Kpler.

Торговля российской нефтью - детали

Россия увеличила поставки нефти. Дополнительные суда вышли из крупных портов Козьмино на тихоокеанском побережье и Мурманска в Арктике.

Издание Bloomberg пишет, что благодаря росту на прошлой неделе поставки сырой нефти в текущем году опережают средние показатели за 2023 год, при этом внутренняя переработка нефти по-прежнему находится под давлением, поскольку НПЗ, едва оправившиеся от ударов украинских беспилотников, переходят на сезонное техническое обслуживание. Нападения на перерабатывающие заводы продолжаются, и Россия планирует сократить ежедневные поставки дизельного топлива из своих ключевых западных портов в мае до самого низкого уровня, по крайней мере, с 2021 года.

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