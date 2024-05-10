В декабре 59% опрошенных ответили, что Украине демократическая система важнее.

Украинцы преимущественно изменили свое мнение по сравнению с предыдущими годами и считают, для Украины важнее демократическая система, чем сильный лидер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Исследование показало, что большинство украинцев - 57% - считают, что Украина скорее или полностью является демократической (из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократической).

Зато только 14% ответили, что Украина является скорее или полностью диктаторской. Впрочем, еще есть 27% респондентов, которые считают, что Украина одновременно является в равной степени диктаторской и демократической страной.

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"Другой вопрос - а что для самих граждан важнее: чтобы мы имели сильного лидера (лидеров) или чтобы мы имели демократическую систему? В июле 2022 года КМИС задавал вопрос, что "сейчас" является важным для Украины и 58% ответили, что "сейчас Украине сильный лидер важнее, чем демократическая система", а о приоритете демократической системы ответили 27%. Подобный вопрос мы задавали в октябре 2020 года, однако без акцента "сейчас", то есть спрашивали, что в целом должно быть приоритетом. На тот момент 54% отдавали предпочтение сильному лидеру и 31% - демократической системе (что, соответственно, похоже на потребности "сейчас" по опросу в июле 2022 года)", - заявили социологи.

Зато, как отмечается, в декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система важнее. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера - 32%. Во всех регионах больше тех, кто предпочитает демократическую систему.

Опросы проведены в декабре - феврале методом телефонных интервью около 1000 респондентов по всеукраинской выборке взрослых граждан.

Опрос украинцев: последние новости

Как сообщал УНИАН, 83% украинцев верят в победу в начатой Россией войне, из них - 34,5% считают, что это может случиться через один-два года.

По сравнению с предыдущими опросами ожидаемые сроки наступления победы становятся более отдаленными. Среди тех, кто верит в победу, 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023-го.

34,5% считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023-го - 26%). Что для этого понадобится от 3 до 5 лет - соответственно 17% и 7%, более 5 лет - соответственно 4% и 1%, что победа произойдет "вряд ли при моей жизни" - соответственно 0,8% и 0,4%. Больше стало тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победу (соответственно 21% и 15%).

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