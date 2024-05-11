Запив блюдо бокалом бордо вечером 1 апреля, Хемингуэй поехал домой, а уже утром наложил на себя руки.

Выяснилось, что американский писатель Эрнст Хемингуэй, запечатлевший свое имя в истории зарубежной литературы как автор повести "Старик и море", "Прощай, оружие" и прочих произведений, перед тем, как покончить жизнь самоубийством, поужинал так, как всегда любил.

Запив блюдо бокалом бордо вечером 1 апреля, писатель поехал домой, а уже утром покончил с собой - застрелился, не оставив близким посмертной записки. Что именно он ел, описал Tastingtable.

Издание напоминает, что Хемингуэй покончил с собой в небольшом доме в Айдахо в возрасте 61 года. Быт писатель делил вместе с супругой журналисткой Мэри Уэлш Хемингуэй и накануне трагедии пара как раз праздновала семейное событие в ресторане "Кристиания": писатель только что закончил курс семимесячного лечения от депрессии в одном из психиатрических отделений клиники Майо.

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Как утверждает Tastingtable, последним блюдом в жизни Эрнеста Хемингуэя был нью-йоркский стейк с печеным картофелем, салат "Цезарь" и бокал бордо. И это выбор, как подчеркивает издание, частично характеризовал самого писателя. При жизни он не любил лишней суеты, и во многом Хемингуэй демонстрировал это в книгах своим литературным стилем.

Отмечается, что на протяжении жизни Хемингуэй был известным гурманом: писатель ценил кубинские сигары, устрицы Маренн-Олерон и любил редкий сыр Пон-л'Эвек из Нормандии. Последний известен своей "вонючестью".

В то же время он обожал мясо дичи, поэтому, очевидно, и в последний раз в жизни ужинал им. Хемингуэй и в мясе любил экзотику: смаковал блюдами из белок, антилоп, а пробуя рыбу, обычно выбирал форель, рагу с лобстером или рыбное ризотто.

В одной из своих повестей Хемингуэй отмечал, что едой заполнял ощущение пустоты, начинал радоваться и строить планы на будущее.

Также он имел слабость к французской кухне. Эту любовь с ним разделял покойный писатель Энтони Бурден. Последний об отношениях с едой писал:

"Мы хорошо и дешево ели, и хорошо и дешево пили, и хорошо и дешево спали, в тепле, вдвоем, любя друг друга...".

Выяснилось любимое калорийное блюдо Джорджа Клуни

Тем временем звезда Голливуда, дважды "самый сексуальный мужчина" среди звезд, Джордж Клуни раз в неделю устраивает себе калорийные ужины вместе с женой. О его гастрономических предпочтениях рассказала семейный повар пары, итальянка Вивиана Фрицци.

По ее словам, речь идет о вечерах пиццы, на которые Клуни также приглашал Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера. Она назвала конкретную пиццу, которую обожает Клуни - об этом в материале.

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