Работать приходится на необитаемом острове.

30-летний немецкий орнитолог Якоб Вильдраут рассказал о работе наблюдателя за птицами на необитаемом острове Тришен в Северном море.

Bild называет это самой одинокой работой в Германии. На остров площадью 180 гектаров у залива Мельдорф он прибыл в конце марта. Мужчина следит за охраняемой территорией с 27 видами гнездящихся птиц, считает их и составляет карты мест гнездования.

Живет Вильдраут в небольшом деревянном доме с газовой плитой, дровяной печью, солнечными батареями и холодильником. Раз в неделю ему на корабле привозят питьевую воду, еду и почту. Он также взял на остров игры и книги.

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"Птицы очень доверчивы, подходят очень близко к хижине и ко мне... Черные гуси в 50 метрах от моего окна, черные дрозды под моей тележкой, краснокрылки и скворцы на перилах. Остров становится для меня всё более знакомым. Были даже какие-то новые открытия: первый янтарь, первое прочитанное кольцевание птиц, первый лёгкий солнечный ожог", - рассказывает он.

Другие необычные работы

Ранее доктор Верена Меральди рассказала, что работает главным научным сотрудником в норвжеской круизной компании. Женщина с 2007 года плавает на круизных лайнерах от побережья Южной Америки до Антарктиды.

А один из пользователей сети ранее рассказал, что большую часть рабочей смены вообще не работает. По его словам, за два недели он проработал 7 часов из 67.

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