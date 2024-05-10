Россия нашла, кому спихнуть свою нефть: экспорт в мае взлетел до максимума

Отмечается, что в первую неделю мая российская нефть была примерно на 8 долларов за тонну дешевле, чем с Ближнего Востока.

По оценкам трейдеров и аналитиков, в мае российский экспорт нефти в Сингапур достиг самого высокого уровня в этом году. Ожидается, что эта тенденция сохранится по мере ввода новых мощностей на российских НПЗ после атак беспилотников.

Издание Reuters пишет, что сингапурский импорт российской нефти в мае вырастет примерно до 415 000 метрических тонн, по оценкам LSEG Research, а консалтинговая компания FGE ожидает почти 500 000 тонн.

"Влияние атак (атаки беспилотников – УНИАН) на НПЗ ослабевает в мае и июне, поэтому мы можем ожидать увеличения экспорта из России", - сказал Арман Ашраф, глава глобального отдела газовых жидкостей в FGE.

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Импорт нефти из России в Сингапур вырос в апреле до максимального уровня в этом году - 329 955 тонн. В результате общий объем импорта нефти в Сингапур за апрель составил 998 408 тонн по сравнению с 920 626 тоннами годом ранее.

"Рост импорта отражает спрос на нефть в преддверии пика спроса на бензин летом", - сказал один из сингапурских нефтехимических трейдеров.

Ориентированный на экспорт Туапсинский НПЗ Роснефти, один из крупнейших на юге России, возобновил переработку в начале этого месяца, и, согласно торговым оценкам, в мае ожидается рост загрузки примерно на 16% до 180 000 тонн в связи с возобновлением экспорта.

Новатэк планирует начать тестировать новую установку по переработке 3 миллионов тонн в год на своем газоконденсатном комплексе в балтийском порту Усть-Луга в середине июня, что может позволить ему увеличить экспорт нафты до 550 000-600 000 тонн в месяц с 350 000-370 000 тонн в настоящее время. Новатэк" производит нефть в основном для Азии, включая Китай, Сингапур, Тайвань и Малайзию.

В первую неделю мая российская нефть была примерно на 8 долларов за тонну дешевле, чем с Ближнего Востока. В феврале этот разрыв сократился примерно до 5 долларов, после того как наценка за риск войны в Красном море увеличила стоимость фрахта.

Погрузка нефти из России для всей Азии составит около 700 000 тонн, согласно торговым оценкам на 8 мая, по сравнению с 950 000 тонн в апреле. Кристал Чанг из LSEG ожидает, что майский импорт в Азию из России достигнет максимума за год - 850 000 тонн.

По мнению Ашрафа из FGE, общий объем российского экспорта нефти в Азию в июне достигнет уровня 1,4-1,5 млн тонн, однако риск сокращения российских нефтеперерабатывающих мощностей сохраняется. Атаки беспилотников вывели из строя 15% мощностей российских НПЗ в этом году.

Азия испытывает структурную нехватку нефти и полагается на Северо-Западную Европу, Средиземноморье и США, чтобы покрыть дефицит, составляющий около 2 миллионов тонн в месяц. При этом Россия наводнила азиатские рынки своей нефтью, что привело к снижению маржи из-за высоких поставок на фоне вялого спроса. На долю России приходится 25 % общего объема импорта нефти в Азию в 2023 году.

Российская нефть - последние новости

Издание Bloomberg писало, что Россия увеличила поставки нефти. Дополнительные суда вышли из крупных портов Козьмино на тихоокеанском побережье и Мурманска в Арктике.

К этому привели как санкции, так и удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые стали неспособно обрабатывать необходимые объемы сырой нефти. Кроме того, накопилось около 18 миллионов баррелей российской нефти Sokol, от которой в декабре отказались индийские НПЗ.

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