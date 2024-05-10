Командующий Сухопутными войсками генерал Павлюк заявил, что в приоритете Украины будет защита столицы.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк спрогнозировал наступление критической фазы войны в Украине. По его словам, она развернется в ближайшие 2 месяца.

Об этом военный заявил The Economist. Павлюк уточнил, что в случае наступления России - защита Киева будет одной из главнейших задач. По его словам:

"Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем... Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них". Видео дня

Вместе с тем Павлюк уточнил, как Украина планирует оборонять столицу. Уже сейчас ВСУ готовят новые бригады и предполагается, что какие-то из них развернут в Киеве. Как сказал Павлюк, речь идет о подготовке 10 формирований.

По словам командующего Сухопутными войсками, одна из главнейших проблем армии заключается в нехватке техники, а не людей.

Критическая фаза войны - об этом предупреждал Запад

Напомним, в марте 2024 года о предполагаемом наступлении критической фазы в российско-украинской войне также писал немецкий Welt. Газета прогнозировала, что она может наступить до сентября.

При этом из-за задержки поставок западной помощи Украине обещали новые территориальные потери. Из хорошего - Welt предполагал, что война может закончиться в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: