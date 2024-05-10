Кирби напомнил, что россияне "отказались" от северной части Украины и сосредоточились на восточных регионах.

Российские оккупанты могут готовиться к тому, чтобы провести более масштабное наступление на Харьков. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби напомнил, что россияне "отказались" от северной части Украины и сосредоточились на восточных регионах, сообщил корреспондент Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter.

"Поэтому очень интересно и, безусловно, тревожно, что теперь они, похоже, готовятся к тому, чтобы - как минимум - использовать дальнобойный огонь, чтобы попытаться прорваться в Харьков. И надо полагать, что вы не станете этого делать, если не думаете о каком-то другом более масштабном наступлении непосредственно на город", - добавил Кирби.

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Наступление в Харьковской области - детали

Утром 10 мая российне приступили к новой волне наступления на Харьковщине. В 5 утра была осуществлена попытка прорыва российскими войсками линии обороны под прикрытием бронетехники, однако украинские защитники стойко держат оборону.

Reuters сообщал, что оккупанты хотели отбросить ВСУ на 10 км от российской границы и создать в Харьковской области буферную зону.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне попытались прорваться в приграничные села Харьковского и Чугуевского района, но были отбиты.

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