Энергетическая децентрализация: путь к бесперебойному питанию

Украина подвергается коварным ударам со стороны РФ по критической инфраструктуре, ситуация требует поиска новейших систем защиты и масштабной энергетической децентрализации.

Благотворительной организацией Direct Relief (США) при координации Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения и Благотворительного фонда Евгения Пивоварова начат проект "Power for Health", целью которого является перевод объектов критической и социальной инфраструктуры на автономные источники питания - интегрированные системы хранения энергии, представленные мощными литий-ионными аккумуляторами.

В конце 2023 года благодаря правительству Польши и Благотворительному фонду Direct Relief (США), Украина получила первые 500 систем питания общей стоимостью 163 млн грн.

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Приоритетные получатели - учреждения здравоохранения, экстренной медицинской помощи, ГСЧС, образовательные учреждения и детские дома, которые находятся на прифронтовых территориях.

Недавно Благотворительным фондом Евгения Пивоварова получена новая партия из более 2000 систем хранения энергии для дальнейшего обеспечения прифронтовых территорий автономным энергопитанием.

Выражаем искреннюю благодарность американской Благотворительной организации Direct Relief за бесценную поддержку Украины!

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