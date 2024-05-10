Журналисты говорят, что таким образом Россия открыла новый фронт в войне.

Армия РФ сегодня, 10 мая, осуществила наземную атаку, используя бронетехнику возле Харькова и достигла ограниченных успехов, открыв новый фронт в войне, пишет Reuters.

По данным министерства обороны, Украина отправила на это направление подкрепление, ведь в приграничных районах региона шли бои. В ведомстве добавили, что РФ нанесла удар по пограничному городу Волчанск управляемыми авиабомбами и артиллерией.

"Около 5 утра была попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. На данный момент атаки отбиты, бои различной интенсивности продолжаются", - отметили в министерстве.

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В то же время высокопоставленный украинский военный источник на условиях анонимности сообщил для Reuters, что российские войска продвинулись на 1 км вглубь украинской границы вблизи Волчанска. По информации источника, оккупанты планируют выбить украинских защитников на 10 км вглубь Украины, чтобы создать буферную зону, однако ВСУ пытаются их сдерживать.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что украинские военные были готовы к отбитию атаки, однако предупредил, что Россия может направить больше войск в Харьковскую область.

В издании напомнили, что сейчас в Волчанске проживает несколько тысяч человек, до полномасштабной войны население города достигало 17 тысяч человек. По словам местных властей, населенный пункт и прилегающие территории подверглись сильным обстрелам.

"Через более чем два года после вторжения Россия преобладает на поле боя, а Украина сталкивается с нехваткой живой силы и запасов артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны", - подчеркнули в материале Reuters.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник сообщил, что сейчас российские войска на Слобожанском направлении пытаются атаковать, применяя диверсионно-разведывательные группы и средства поражения. По его словам, военно-политическое командование все видит и совместно с подразделениями Сил обороны готово к любым намерениям России.

В то же время аналитики DeepState показали фото потерь России на Харьковщине. По предварительной информации, к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково украинские воины уничтожили три единицы российской техники.

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