Военный отметил, что россияне начали движение, о котором наши силы знали и готовились.

Действия российских оккупантов на Харьковском направлении более похожи на прощупывание линии обороны наших защитников. Основные силы противник еще не задействовал. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

"События на Харьковском направлении - абсолютно прогнозируемая для украинской армии история", - заявил он.

По словам военного, пока ничего критического не произошло. Жорин отметил, что россияне начали движение, о котором наши силы знали и готовились.

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"Главное, что нужно понимать - пока это больше похоже на прощупывание нашей линии обороны. Свои основные силы противник еще не задействовал", - заверил военный.

В то же время командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев в комментарии для издания "Гордон" заявил, что российская армия накапливает силы вдоль границы Харьковской и Сумской областей. Он считает, что сейчас оккупанты рассматривают несколько сценариев вторжения на территорию Украины.

"Один из этих сценариев - это выход на рубежи Волчанска и Печенег с последующим развитием успеха и взятием под контроль трассы сообщением Харьков - Изюм, как максимум. Как минимум - взятие ее под огневой контроль", - подчеркнул Ширяев.

По словам командира, враг также рассматривает такой же сценарий и для трассы сообщением Харьков - Сумы, чтобы выйти на нее или взять под огневой контроль. Однако маловероятно, что противник выйдет на трассу Харьков - Киев.

"По моему субъективному мнению, захватить или окружить Харьков им будет очень сложно. Программа выйти на трассу Харьков - Киев с целью отрезать город или взять под огневой контроль саму трассу, тоже будет очень сложной для них. Противник, как всегда, во время захода потеряет кучу военной техники и живой силы", - объяснил Ширяев.

Военный добавил, что сейчас действия РФ можно рассматривать как и маневр. Он считает, что целью россиян является отвлечь внимание от того, что сейчас происходит на направлении Очеретино и Часового Яра.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага. Кроме того, местная военная администрация Волчанска объявила об эвакуации населения из-за усиления атак россиян.

Позже появилось фото потерь оккупантов. Бойцы Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии уничтожили технику россиян во время попытки наступления на Харьковскую область. В частности, уничтожены четыре БМП и "Урал". Благодаря умелым действиям аэроразведчиков и использованию дронов она была уничтожена еще на подходе - во время попытки штурма границы.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин назвал цель агрессора. Он считает, что атаки врага вдоль границы к северу от Харькова - это попытка заставить ВСУ переместить часть сил и средств с Донбасса на Харьковское направление.

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