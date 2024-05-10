Количество "птичек" не раскрывают.

Украина получит первые американские истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.

Об этом пишет британская газета Evening Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник. "Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель", - рассказал он.

Отмечается, что истребители, которые должны помочь украинской армии противостоять превосходству РФ в воздухе, должны быть поставлены в июне-июле. Какие именно страны передадут эти самолеты - не указывается.

Видео дня

F-16 для Украины: последние новости

Как известно, в международную авиационную коалицию входят Бельгия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединённое Королевство и Швеция.

Нидерланды пообещали передать 24 истребителя, Дания - 19, Норвегия не называла точное количество.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали, что обучение украинских пилотов в других странах все еще продолжается. Вчера стало известно, что некоторые из них уже завершают его.

Официально о сроках поставок истребителей и их количестве не сообщают из соображений безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: