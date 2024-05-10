Смартфон выйдет в ближайшие недели и будет конкурировать с устройствами Realme, TCL и Redmi.

Компания Nothing в ближайшее время планирует выпустить свой самый доступный смартфон, который окажется вдвое дешевле Phone (2a). Ресурс 91mobiles раскрыл некоторые подробности о грядущем устройстве.

Называться смартфон будет CMF Phone (1). Ожидается, что его стартовая цена составит около 140 долларов, а приоритет в нем будет отдан функциональности, а не премиальным материалам.

CMF Phone (1) получит пластиковый корпус, но в отличие от аппаратов Realme, TCL или Redmi, пластик не будут маскировать под стекло или кожу, как это любят делать китайские бренды. Аппарат выйдет с большим 6,5-дюймовым экраном и базовой защитой Gorilla Glass.

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Аппаратная основа – неназванный чипсет MediaTek Dimensity с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G. За автономность будет отвечать батарея на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. В качестве операционной системы выступит Android с оболочкой Nothing OS – как у телефонов старшего бренда.

Выглядеть устройство может как-то так. Релиз ожидается в ближайшие недели.

Компания Nothing, которую основал один из создателей OnePlus, в последние годы вызвала немалый интерес у энтузиастов мира Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом, отличными камерами и одной из самых отзывчивых оболочек OC.

А ранее Realme представила новый недорогой смартфон с рекордно быстрой, как для своего сегмента, зарядкой. Производитель позиционирует новинку как доступный аппарат для гейминга.

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