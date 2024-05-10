Павлюк: Россию ждет стратегический провал, ею не управляют 'рациональные умы'

По его словам, россияне потеряли слишком много людей и технических средств, чтобы захватить относительно небольшую территорию.

Сейчас угроза со стороны России принципиально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты больше не могут осуществлять широкомасштабные наступления на несколько фронтов.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью The Economist. По его словам, РФ также использует ракеты только через несколько недель после их производства, а не как когда-то из своих огромных запасов.

Зато украинская армия тоже стала "значительно больше, чем была раньше". По мнению командующего Сухопутных войск, все эти факторы могут привести к стратегическому провалу врага.

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"Потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части является непропорциональным для любого рационального ума", - сказал Павлюк, отметив, что "Россией не управляют рациональные умы".

Война в Украине - прогноз Павлюка

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк спрогнозировал наступление критической фазы войны в Украине. По его словам, она развернется в ближайшие 2 месяца.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 года о вероятном наступлении критической фазы в российско-украинской войне также писал немецкий Welt. Газета прогнозировала, что она может наступить до сентября.

При этом из-за задержки поставок западной помощи Украине обещали новые территориальные потери. Из хорошего - Welt предполагал, что война может закончиться в этом году.

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