Украине нужно, чтобы партнеры ускорили поставки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне оживления боев на востоке заявил, что не все международные партнеры Украины выполняют договоренности относительно быстрой поставки новой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве. Зеленский пояснил:

"Сегодня мы подробно обсудили ситуацию на фронте. Я проинформировал госпожу президента об очередной российской попытке расширить наступательные действия на востоке нашего государства, (на территории) Донецкой и Харьковской областей. Также о наших потребностях, в частности, вооруженных потребностях, чтобы сорвать то, что пытается сделать оккупант". Видео дня

В то же время глава государства отметил, что не все международные партнеры оперативно поставляют Украине ту помощь, которую пообещали. По его словам: "Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки. Благодарен каждому лидеру, помогающему нам в этом".

Отдельно президент отметил, что со словацким коллегой обсудил политическое взаимодействие, и то, что может усилить Украину, и дать четкий сигнал России, что нет и не будет никакой альтернативы справедливому миру. В частности, май и начало июня посвящены активной дипломатии и работе по проведению глобального Саммита мира.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить на саммите присутствие и совместную работу действительно мирового большинства, и это очень важно. Вместе должны выработать рамки восстановления полной действенности международного права и заставить Россию уважать это право", - сказал Зеленский.

Дни молниеносных действий ВСУ прошли - об этом говорит NYT

Ранее издание The New York Times сообщило, что дни молниеносных прорывов на полях сражений в Украине, возможно, прошли. События на фронте складываются в мрачную новую реальность для украинцев.

Судя по всему, Россия готовится нанести сильный удар, и все, что могут украинцы сделать, это окопаться и попытаться его замедлить. В то же время СМИ считает, что ВСУ вряд ли начнут большое контрнаступление в этом году.

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