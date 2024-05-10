Ранее от польских чиновников уже звучали заявления о том, что "все возможно".

Польша не будет депортировать украинских мужчин домой, но польское правительство до сих пор не сформировало официального видения того, как ему стоит поступить в отношении них. Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста. Но потом министр иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что вопрос является неоднозначным. По словам посла, противоречивые заявления, которые звучат от польских чиновников, свидетельствуют об отсутствии сформированной позиции.

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет", - считает дипломат.

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По словам Гузы, в Польше хорошо понимают украинское правительство, которому надо защищать государство. Вместе с тем посол отметил, что все добровольцы вернулись в Украину еще в начале войны, поэтому сейчас надо искать какие-то стимулы для возвращения других.

"Многое зависит также и от военной ситуации в Украине. А она сейчас очень сложная, и настроения достаточно плохие, потому что у россиян сейчас есть преимущество. (...) Мое личное мнение: это обязанность - [служба в армии]. Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то принуждать воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину", - заявил польский дипломат.

Проблема возвращения мужчин из-за границы

Как писал УНИАН, представители украинской власти неоднократно озвучивали необходимость возвращения в Украину мужчин мобилизационного возраста. Однако действенного механизма до сих пор не было придумано. В конце апреля зарубежные диппредставительства Украины прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые не обновили учетные данные.

Комментируя это решение, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба апеллировал к справедливости и говорил, что "ребята в окопах очень устали". Но он не смог объяснить, как именно это поможет вернуть мужчин из-за границы.

По словам юристов, страны ЕС, несмотря на заявления отдельных правых политиков, не решатся депортировать украинских мужчин домой. Такое решение обернется лавиной судебных исков, которые украинцы выиграют.

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