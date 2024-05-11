Крымские мониторинговые группы постоянно фиксируют, как через Керченский мост перевозят не только горюче-смазочные материалы, а именно технику - гаубицы, боевые бронированные машины, танки Т-62.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Крымский мост остается основным логистическим транзитным узлом по обеспечению российской южной оккупационной группы войск.

"Крымский мост - это незаконная застройка и ее надо уничтожать. Не знаю, откуда аналитические группы сделали выводы, что Керченский мост не используется для перевозки военных грузов, техники и боеприпасов. Есть понятие, как материально-техническое обеспечение. Это комплекс материальных средств, которые используются для обеспечения войск, начиная с механизированной компоненты - это танки, ББМ, артиллерия, боеприпасы. Если мы видим, что по мосту проезжает пассажирский вагон, то это не значит, что там гражданские, а не личный состав для ротации", - сказал он в эфире "Эспрессо".

Коваленко утверждает, что Крымский мост остается основным логистическим транзитным узлом по обеспечению российской южной оккупационной группы войск.

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"Горюче-смазочные материалы, которые перевозят цистернами по Керченскому мосту, - это не для того, чтобы потом по Крыму развозить молоко потребителям, нет. Горюче-смазочные материалы везут для того, чтобы заправлять российские танки и боевые бронированные машины. Почему-то аналитические группы используют спутниковые снимки с большого расстояния, которые не детализированы. Но Крымские мониторинговые группы постоянно фиксируют, как через мост перевозят не только горюче-смазочные материалы, а именно технику - гаубицы, боевые бронированные машины, танки Т-62", - добавил аналитик.

Крымский мост - последние новости

После неоднократных атак Украины Россия якобы перестала использовать Крымский мост для обеспечения своих войск. Об этом писало The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar. Отмечалось, что РФ перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию.

Военный эксперт Александр Мусиенко опроверг сведения, опубликованные в The Independent, о том, что Россия не использует Крымский мост в войне против Украины.

Военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий также прокомментировал сведения The Independent о том, что РФ больше не использует Крымский мост для обеспечения войск в Украине. По его мнению, подобные заявления выгодны Кремлю.

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