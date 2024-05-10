Певица презентовала ремикс песни "Бар за баром".

Популярная украинская певица и блогер Анна Тринчер выпустила ремикс на песню "Бар за баром". Также артистка презентовала страстный клип, в котором она снялась вместе с блогером Leon13.

Анна Тринчер появилась в клипе в откровенном наряде и станцевала эротический танец. Певица показалась в страстных объятиях блогера.

"Песня "Бар за баром", которая точно стала сеансом у психолога и исповедью многих девушек, теперь приобрела совершенно новые краски. Я уверена, что она станет для вас прекрасным проводником в мир 18+, или высвобождением эмоций во время того, как вы ее будете слушать в машине по вечерней трассе", - написала под новым видео исполнительница.

Видео дня

Реакция поклонников

Фанаты Тринчер уже успели отреагировать на новую видео-работу артистки. В комментариях они вспоминают экс-супруга певицы - блогера и бизнесмена Александра Волошина.

"Вот так должна выглядеть месть бывшему. Я преклоняюсь перед Аней"

"Мурашки по коже. Невероятный трек и клип"

"Волошин нервно кусает локти где-то в стороне"

"Надеюсь, Волошин будет плакать от просмотра"

"Так выглядит женщина после развода"

"Это просто нереальный ремикс, не хватает слов описать восторг от прослушивания"

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала, как относилась к идеям Волошина. Певица призналась, что не всегда поддерживала идеи экс-супруга ради хайпа.

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