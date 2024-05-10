Он призвал жителей помнить и чествовать таких людей.

В российском городе Арзамас (Нижегородская область) мер Александр Щелоков и председатель гордумы Игорь Плотичкин вручили орден Мужества семье жестокого убийцы, который отправился воевать против Украины из колонии, где отсиживал 9-летний срок.

Как сообщает Nexta, награду получили родственники оккупанта Дмитрия Бута. Жертвой стала девушка, с которой преступник познакомился в баре. Молодые люди пришли домой к Буту, где вместе употребляли спиртные напитки, а потом поссорились. Во время конфликта хозяин избил девушку до полусмерти, затем заткнул дыхательные пути марлевым кляпом и подождал, пока она задохнется. Изувеченное тело своей гостьи Бут, помимо прочего, попытался расчленить ножовкой.

По данным ресурса, в январе 2023 года стало известно, что Бут погиб на Донбассе. При каких обстоятельствах это произошло и сколько времени он провел на фронте, неизвестно. Однако в Арзамасе его увековечили - есть мемориальная плита с именем убийцы, а теперь его "догнала" награда. В частности, орден вручили родственникам "героя".

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"Мы сегодня чествуем людей, которые прославляют арзамасскую землю на самых разных участках работы… Испытываю чувство гордости за то, что мы рядом с этими людьми живем и на них можем равняться", - заявил мэр Щелоков.

Как выяснили "7х7", Бут в 2021 году был осужден на девять лет. Своим знакомым он рассказывал, что 25 лет работал в полиции. Также он преподавал в школе уроки истории, а затем много лет тренировал детей карате.

В суде супруга Бута призналась, что благоверный бил ее ногами по пяткам и ступням. Этот метод издевательства над женой он использовал, потому что она испытывала сильную боль, но следов на теле не оставалось. Женщина только один раз написала заявление в полицию, потом подала на развод. Сейчас орден от властей Арзамаса получила бывшая жена Бута, две его дочери и мачеха.

В России награждают жестоких преступников:

Как сообщал УНИАН, ранее медалью "За спасение погибавших" наградили бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого, который отбывал наказание по обвинению в изнасиловании 13-летнего мальчика.

Также сообщалось, что В РФ посмертно наградили медалью "За отвагу" серийного убийцу пенсионерок, воевавшего против Украины.

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