Подрядчик NASA призвал космическое агентство провести дополнительные проверки безопасности перед долгожданным первым запуском своей ракеты Starliner, которая должна стартовать уже на следующей неделе, "прежде, чем произойдет что-то катастрофическое".
ValveTech, подрядчик, поставляющий NASA компоненты клапанов для самолета Starliner, предостерег от скорого запуска 17 мая, пишет Independent.
Последний запуск, запланированный на 6 мая, был отменен за два часа до взлета из-за неисправности клапана.
Starliner предназначен для перевозки людей на Международную космическую станцию и обратно, а также в другие пункты назначения на низкой околоземной орбите.
"Как ценный партнер NASA и эксперты в области клапанов, мы настоятельно призываем их не предпринимать попытки второго запуска из-за риска катастрофы, происходящей на стартовой площадке", - заявила президент ValveTech Эрин Фавилл в пресс-релизе.
"По сообщениям СМИ, жужжащий звук, указывающий на негерметичность клапана, был замечен кем-то, проходившим мимо Starliner за несколько минут до запуска. Этот звук может указывать на то, что клапан прошел свой жизненный цикл", - написала Фавилл.
Она призвала NASA "повторно удвоить проверки безопасности и пересмотреть протоколы безопасности, чтобы убедиться, что Starliner безопасен, прежде чем с астронавтами и людьми на земле произойдет что-то катастрофическое", добавила Фавилл.
Провал запуска Starliner - детали
Это очередная порция плохих новостей для компании Boeing, которая в последнее время неоднократно попадала в заголовки газет из-за дефектов своих самолетов.
Затем подрядчик обратился к отдельному вопросу, поднятому в решении федерального суда от ноября 2023 года. Суд установил, что компания Boeing использовала клапан другого подрядчика, Aerojet Rocketdyne, который "нарушил несколько соглашений о неразглашении", когда воспользовался разработками и технологиями ValveTech.
Свидетель на суде предупредил, что клапан Aerojet "не соответствует необходимым спецификациям и не прошел проверку на соответствие протоколам безопасности", говорится в пресс-релизе.
ValveTech "продолжает задаваться вопросом, как NASA, Boeing и Aerojet могли квалифицировать этот клапан для миссии без надлежащих подтверждающих данных, предыдущей истории или устаревшей информации", что "противоречит протоколам квалификации аэрокосмической отрасли, установленным NASA".