Предупреждение прозвучало через два дня после того, как космическое агентство отменило запуск ракеты Starliner.

Подрядчик NASA призвал космическое агентство провести дополнительные проверки безопасности перед долгожданным первым запуском своей ракеты Starliner, которая должна стартовать уже на следующей неделе, "прежде, чем произойдет что-то катастрофическое".

ValveTech, подрядчик, поставляющий NASA компоненты клапанов для самолета Starliner, предостерег от скорого запуска 17 мая, пишет Independent.

Последний запуск, запланированный на 6 мая, был отменен за два часа до взлета из-за неисправности клапана.

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Starliner предназначен для перевозки людей на Международную космическую станцию и обратно, а также в другие пункты назначения на низкой околоземной орбите.

"Как ценный партнер NASA и эксперты в области клапанов, мы настоятельно призываем их не предпринимать попытки второго запуска из-за риска катастрофы, происходящей на стартовой площадке", - заявила президент ValveTech Эрин Фавилл в пресс-релизе.

"По сообщениям СМИ, жужжащий звук, указывающий на негерметичность клапана, был замечен кем-то, проходившим мимо Starliner за несколько минут до запуска. Этот звук может указывать на то, что клапан прошел свой жизненный цикл", - написала Фавилл.

Она призвала NASA "повторно удвоить проверки безопасности и пересмотреть протоколы безопасности, чтобы убедиться, что Starliner безопасен, прежде чем с астронавтами и людьми на земле произойдет что-то катастрофическое", добавила Фавилл.

Провал запуска Starliner - детали

Это очередная порция плохих новостей для компании Boeing, которая в последнее время неоднократно попадала в заголовки газет из-за дефектов своих самолетов.

Затем подрядчик обратился к отдельному вопросу, поднятому в решении федерального суда от ноября 2023 года. Суд установил, что компания Boeing использовала клапан другого подрядчика, Aerojet Rocketdyne, который "нарушил несколько соглашений о неразглашении", когда воспользовался разработками и технологиями ValveTech.

Свидетель на суде предупредил, что клапан Aerojet "не соответствует необходимым спецификациям и не прошел проверку на соответствие протоколам безопасности", говорится в пресс-релизе.

ValveTech "продолжает задаваться вопросом, как NASA, Boeing и Aerojet могли квалифицировать этот клапан для миссии без надлежащих подтверждающих данных, предыдущей истории или устаревшей информации", что "противоречит протоколам квалификации аэрокосмической отрасли, установленным NASA".

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