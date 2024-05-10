В состав пакета войдут, в частности, новые ракеты к ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger и боевые машины Bradley.

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в пятницу, 10 мая: как раз в тот момент, когда Россия начала наступательные действия на Харьковском направлении.

Издание Politico пишет, что размер военной помощи составит 400 миллионов долларов. В пакет войдет оружие, которое уже присутствует на американских складах.

По данным издания, речь идет о:

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новых ракетах для ЗРК Patriot;

зенитных ракетах Stringer;

боевых машинах Bradley;

бронированных автомобилях MRAP;

противотанковых комплексах Javelin и другом вооружении.

Западная помощь Украине - последние новости

Ранее стало известно, что в ближайшие недели американцы объявят о новых пакетах вооружения для нашей страны. Как заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, Вашингтон будет поддерживать Украину как в военном, так и в экономическом отношении.

Кроме этого недавно сообщалось, что Германия выкупит у США три реактивные артиллерийские системы HIMARS для нужд украинской армии, которая отчаянно защищает свою страну от российской оккупации. Они поступят со складов американской армии.

Следует отметить, что в ОПУ заявили, что ВСУ надо получить не менее 50 реактивных систем залпового огня типа HIMARS.

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