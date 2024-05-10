Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в пятницу, 10 мая: как раз в тот момент, когда Россия начала наступательные действия на Харьковском направлении.
Издание Politico пишет, что размер военной помощи составит 400 миллионов долларов. В пакет войдет оружие, которое уже присутствует на американских складах.
По данным издания, речь идет о:
- новых ракетах для ЗРК Patriot;
- зенитных ракетах Stringer;
- боевых машинах Bradley;
- бронированных автомобилях MRAP;
- противотанковых комплексах Javelin и другом вооружении.
Западная помощь Украине - последние новости
Ранее стало известно, что в ближайшие недели американцы объявят о новых пакетах вооружения для нашей страны. Как заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, Вашингтон будет поддерживать Украину как в военном, так и в экономическом отношении.
Кроме этого недавно сообщалось, что Германия выкупит у США три реактивные артиллерийские системы HIMARS для нужд украинской армии, которая отчаянно защищает свою страну от российской оккупации. Они поступят со складов американской армии.
Следует отметить, что в ОПУ заявили, что ВСУ надо получить не менее 50 реактивных систем залпового огня типа HIMARS.