Михаил Ясинский поделился, что думает о номере Alyona Alyona и Jerry Heil.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал номер представительниц Украины на "Евровидении-2024". Он спрогнозировал, какое место могут занять Alyona Alyona и Jerry Heil в финале конкурса.

Михаил Ясинский считает, что в этом году у украинок достойная постановка и красивая композиция "Teresa & Maria". Известный предприниматель гордится номером дуэта и выразил свой восторг от работы всей команды.

"Я увидел мощный номер мощной песни в исполнении двух интересных украинских артисток. Мне понравилась комплексная работа. Здесь мы видим результат работы очень мощной команды, которая работала над этим номером. Костюмы - невероятные, номер - невероятный. Все круто! Они выглядят качественно! Мне очень понравилось, я горжусь тем, что украинцы даже в такие сложные времена умеют создавать такие крутые работы", - отметил продюсер Оли Поляковой.

В дополнение, Михаил Ясинский спрогнозировал, какое место в гранд-финале Евровидения может занять Украина:

Если мы представим себе, что больше, чем тех, кого мы услышали, никого не будет, то я думаю, что они могут рассчитывать на второе или третье место.

К слову, финал песенного конкурса состоится 11 мая в Мальме. За звание лучшего будут соревноваться 26 стран-участников. Стало известно, что аІуопа аІуопа и Jerry Heil будут выступать вторыми на шоу.

Напомним, ранее Джамала оценила шансы Alyona Alyona и Jerry Heil в финале Евровидения.

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